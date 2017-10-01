Утраченные бренды Архангельска: трамвай

На прошлой неделе глава Архангельска Игорь Годзиш обратился к горожанам с предложением найти место для памятника архангельскому трамваю. Вот уже 13 лет как в нашем городе не ходит этот изумительный вид транспорта. Ностальгия…

А в 2016 году архангельскому трамваю исполнилось бы 100 лет. Самый северный в стране, соединяющий городские окраины – от второго лесозавода до Сульфата и Маймаксы, экологически чистый, неспешный, ставший таким родным…

Трамвайная подстанция по адресу улица Суворова, 13 была построена в 1914 году и. по идее, является сегодня памятником истории. Однако находится она в ужасном состоянии, - без окон и дверей, отгороженная забором, ставшая очередным позором Архангельска. Такое чувство, что вот-вот и здесь построят очередной магазин. Спасает только табличка, что здание находится под охраной государства. Но так охранять – все равно, что плюнуть в душу…

Что же касается самого трамвая, то он пережил самые важные и драматические события Архангельска ХХ столетия. Создателем трамвая по праву считается самый значительный городской голова Яков Лейцингер. Он не дожил до запуска «рогатого транспорта», но до конца жизни бился за финансирование своего проекта. И трамвай пошел… Первый трамвай прошел от депо к зданию городской Думы (ныне здание СГМУ). Первыми пассажирами были городские чиновники и купцы. На следующий день трамвай был открыт для всех пассажиров.

И уже потом архангельский трамвай было не остановить. Не смогли это сделать ни Первая мировая война, ни две революции 1917 года, ни Гражданская, ни Великая Отечественная… До 1956 года было две трамвайные системы: одна проходила от 2-го лесозавода до улицы Выучейского – знаменитая «двоечка». Вторая была в Соломбале – маршруты № 3 и 4. А после строительства Кузнечевского моста трамвай соединил центр города и окраины. А от улицы Октябрят до Гагарина стала ходить популярная «пятерочка».

Моя бабушка Фаина всю свою жизнь работала водителем трамвая. Это был очень тяжелый, хорошо оплачиваемый труд. У бабушки сохранился знак «За работу без аварий», врученный ей перед уходом на пенсию. Помню, как в детстве мне казалось, что трамвай от родной Фактории до центра города идет целую вечность. А когда мы ездили на Сульфат на двух маршрутах, то будто попадали в другой город. Но, несмотря на медлительность, архангельский трамвай был любим и популярен. В нем часто встречались знакомые, заводили долгие и неспешные беседы «за жизнь». А еще на «рогатом» частенько катались «зайцами», ведь кондукторов тогда еще не было…

В воспоминаниях старых архангелогородцев всегда присутствует трамвай. Читая ту или иную книгу об истории города, нет-нет да и натыкаешься на теплые слова в адрес «двоечки», «пятерочки», «единички», «троечки» и «четверочки». Новоиспеченные автобусы не составляли тогда серьезную конкуренцию, - лично я всегда предпочитал трамвай. В нем не укачивало, не было дурного запаха бензина, да и по рельсам как-то приятно было ехать, отстукивая очередную остановку…

В конце 90-х трамваи часто останавливались на полпути, ломались, возникали проблемы с электричеством. В начале «нулевых» маршруты стали объединять и сокращать. Исчезла сначала «пятерочка», потом «тройка» и «четверка», вслед за ними «единичка», и, наконец, любимая «двоечка»… Когда в 2003 году я вернулся после восьмилетнего отсутствия в Архангельск, трамвай был уже «нищим и больным сиротинушкой», заброшенным и ненужным. В 2004 году горожане проехали на нем в последний раз. А затем исчез и недолго живший городской троллейбус…

В смерти архангельского трамвая обвиняют тогдашнего мэра Нилова. Думаю, это не только его вина. Надо было быть Лейцингером, чтобы отстоять столь значимый и символичный транспорт. Ведь в маленьком Смоленске трамвай сохранили, хотя там тоже было немало проблем. В белорусском Витебске, который размером с Архангельск, «рогатые» вообще чувствуют себя хорошо, даже кабинки новые. А у нас упразднение трамвая не снизило дорожные пробки, не расширило Ленинградский проспект. Можно сказать грубо и точно: трамвай в Архангельске угробили нечистоплотные людишки-временщики, которым история уже дала свою оценку. Бог им всем судья.

На картинах архангельского художника Сергея Кустикова трамвай как в моем детстве. Красно-желтый, с забавными рогами, тяжелыми сиденьями и замороженными в зиму окнами, цокающими компостерами, закутанными в платки бабушками с вениками для бани. Идущий в правильном направлении, - неторопливо, осторожно, поступательно… Казалось, что он идет по кругу, но это был путь в пропасть…