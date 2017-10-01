На "Мироновой горе" до сих пор ловят медведя

В связи с опасностью для жизни и здоровья людей из-за нахождения следов медведя на кладбище «Миронова гора» режим закрытия погоста продлён на неделю.

- На кладбище продолжается комплекс мероприятий по отлову хищника. Для медведя выложена приманка или так называемая привада, установлена вышка для наблюдения, работают эксперты-охотоведы. Для фиксации появления животных в ночное время смонтированы фотоловушки, - сообщил глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Игорь Скубенко добавил, что ограничение доступа посетителей кладбища продлено на неделю исключительно в целях безопасности людей.

- Плановые захоронения проходят под присмотром охраны. До открытия и после закрытия кладбища работают охотники. Хищник появлялся, это видно на фотоловушках. У нас есть основания надеяться, что эта неделя позволит завершить мероприятия по его отлову, - заключил глава Северодвинска.