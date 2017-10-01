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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/24/53601.html

Общество

В домах Северодвинска ввели в эксплуатацию новые лифты

В домах Северодвинска ввели в эксплуатацию новые лифты
Министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Поташев рассказал, что по областной программе капремонта в городе корабелов должны быть заменены 144 лифта в 32 домах. Подрядчиком выступает Щербинский лифтостроительный завод.

Начальник отдела жилищного хозяйства комитета ЖКХ, транспорта и связи администрации Северодвинска Любовь Кривощёкова сообщила, что на улице Трухинова, 12 и 22 новые лифты уже работают.

— На улице Ломоносова, 100 все восемь лифтов смонтированы, приёмка состоялась, управляющая компания готовит документы для их ввода в эксплуатацию, – подчеркнула она.

Директор фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев уточнил, что до конца октября в Северодвинске планируется запустить 25 лифтов в восьми домах, а к середине ноября – 35 единиц.

— Мы планируем завершить проект до конца текущего года, – пояснил он.

В регионе в целом подлежит замене 300 лифтов в 81 доме. Общий объём финансирования проекта – 604 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

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