Архангельские студенты обменялись ненужной едой

Участники объединения САФУ «Эко-университет» провели экологическую акцию по обмену едой — «фудшеринг», которая предназначена для борьбы с избыточным потреблением.

«Наша цель — это сохранение продуктов. На мероприятии мы обменивались едой или кушали вместе, а еще слушали живую музыку и проводили мастер-классы. В акции участвовали не только студенты, но и жители города — всего пришло более 40 человек. Это первое подобное мероприятие, прошедшее в Архангельске, поэтому старт хороший», − поделилась Мария Новитасари, председатель студенческого общественного объединения «Эко-университет».

«Мероприятие акцентирует внимание на важных проблемах: борьбе с голодом и поддержке продовольственной безопасности. В Норвегии идея фудшеринга широко распространена: там люди действительно оставляют еду, и студенты могут взять ее себе», − отметила Екатерина Митнева, участница акции, студентка САФУ.

«Эко-университет» — это студенческое объединение, которое существует с 2016 года. Его активисты занимаются раздельным сбором отходов, вопросами климата и продвижением экологического образа жизни, - сообщила пресс-служба САФУ.