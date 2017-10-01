В Архангельске пройдёт праздник «Поморский папа»

18 ноября 2017 года в 15:00 в интеллектуальном центре САФУ в рамках празднования Дня отца пройдёт областной конкурс «Поморский папа».

Организаторы приглашают всех мужчин-отцов, проживающих в Архангельской области, принять участие в конкурсе.

Папы смогут проявить себя на десяти тематических площадках. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 ноября 2017 года. Подать их можно здесь.

—Мы приготовили много новых площадок для конкурса поморских пап. Всех гостей ждут подарки и каждого участника – наша фирменная футболка! – говорит одна из организаторов конкурса Валентина Морозова.

В этот день также станут известны имена победителей конкурса видеороликов «Играем с папой». Более подробно о конкурсе можно узнать здесь.

Более подробную информацию можно узнать в положении о проведении конкурса или по телефонам: (8182) 21-16-25, +7 911 555-65-97.