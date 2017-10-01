Отремонтированный проезд Сибиряковцев откроется в этом году

Масштабная реконструкция проезда Сибиряковцев завершится на целый год раньше, чем это планировалось изначально.

Порядка 235 млн. рублей составляет стоимость работ по реконструкции проезда Сибиряковцев: речь идет не о замене асфальтового покрытия, а о расширении проезжей части до 4-х полос, строительстве новых подземных коммуникаций, обустройстве парковки, тротуаров, освещения в соответствии с современными стандартами. На сегодняшний день степень готовности составляет уже 85%.

Директор ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев пояснил, что в работе остается лишь 200 метров дорожного покрытия. При этом ранее была выполнена гигантская работа по новому строительству систем водо- и теплоснабжения, оптоволокна и электрокоммуникаций, после чего больничный городок был подключен к построенным сетям. На заасфальтированном 500-метровом участке уже нанесена разметка пластиком, все готово для установки опор освещения и светофорного комплекса.

Завершение в этом году реконструкции проспекта Сибиряковцев позволит уже в следующем году взять в работу еще одну важную магистраль – проспект Ленинградский от улицы Смольный Буян практически до улицы Галушина, - сообщает пресс-служба городской администрации.