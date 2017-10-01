В Архангельске пройдет IV Всероссийская неделя сбережений

Жители и гости столицы Поморья смогут повысить уровень своей финансовой грамотности, узнать все про управление личными финансами, а также пообщаться с финансовыми консультантами.
В рамках Недели запланировано несколько мероприятий в формате лекций, деловых игр и бесед. Например, «Деловая школа» проведет игру «Нефтяная компания», которая научит участников планировать, прогнозировать и работать в команде. Финансовые консультанты расскажут гостям, как управлять личным бюджетом, что сейчас очень важно. Все события в рамках Недели бесплатные и открыты для всех желающих.
Кульминацией Недели сбережений станет турнир по монополии, где участники смогут проявить свою финансовую смекалку. К слову, монополия необычная – здесь собраны главные предприятия и организации Архангельской области.
Мероприятия IV Всероссийская неделя сбережений в Архангельске:
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30 октября в 16:00 – торжественное открытие мероприятия;
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30 октября в 16:40 – игра «Управляй своей жизнью» от финансового консультанта Светланы Некрасовой;
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31 октября в 16:30 – лекция «Управляй личным бюджетом» от финансового консультанта Ирина Сутуевой;
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1 ноября в 16:00 – игра «Нефтяная компания» от «Деловой школы»;
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2 -3 ноября – турнир по монополии.
Дополнительную информацию об участии в мероприятии можно получить в ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» по телефону: 8 (8182) 21-47-30.