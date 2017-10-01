Молодые врачи Северодвинска будут работать в новом кабинете УЗИ

Новый кабинет ультразвуковой диагностики открыли в Северодвинской городской поликлинике № 1. Появление своего кабинета УЗИ сделает прохождение диагностики более удобным для пациентов.

Как сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Грошева, в планах – приобретение нового оборудования, поскольку потребность в ультразвуковом исследовании очень высока.

– Кроме того, в штат больницы приняты дополнительно два молодых врача, недавно закончившие учебу и получившие дипломы. После получения сертификатов специалистов они смогут приступить к самостоятельной работе с пациентами, – отметила Наталья Грошева.

Кабинет УЗИ в поликлинике будет работать в две смены, обследование можно будет пройти в течение всего рабочего дня, - сообщает министерство здравоохранения Архангельской области.