"Тропа муравейников" вышла в финал всероссийской туристской премии

Совместный проект Кенозерского парка и «Сборной Тайболы» поборется за победу в номинации «Лучший детский маршрут».

Масштабный проект по строительству арт-объектов на экологической «Тропе муравейников» был реализован в мае этого года. Теперь гостей Парка ждут на маршруте шерстистый носорог, лось, лиса, зайцы, бобёр, сова, медведица с медвежонком, стоянка древнего человека, модель самолёта «Ли-2», и, конечно, гигантские муравьи. На сегодняшний день это самый крупный проект подобного рода в Архангельской области.

Для удобства передвижения на экологической тропе проложены ровные, широкие деревянные настилы общей протяженностью почти 2 километра. Информационные стенды вдоль тропы имеют шрифт Брайля для слабовидящих людей, на маршруте установлен благоустроенный туалет с приспособлениями для маломобильных групп населения.

Напомним, что официальное открытие «Тропы муравейников» состоялось в августе этого года. Сейчас на маршруте «работают» выпускники Школы юного экскурсовода Парка.

Финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 пройдет в рамках «KAZAN TOURISM FORUM 2017. Ориентиры Будущего» 1 - 2 ноября, - сообщает пресс-служба Кенозерского нацпарка.