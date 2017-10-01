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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/23/53588.html

Общество

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цвет

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цвет
24 октября для поиска утечек теплоносителя Архангельские городские тепловые сети запускают в воду краситель зелёного цвета.

Просьба обо всех случаях обнаружения воды зелёного цвета и изменении цветности водопроводной воды сообщать по телефонам:

66-88-22 – диспетчер АГТС

42-01-12 – единая городская диспетчерская служба

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