Просьба обо всех случаях обнаружения воды зелёного цвета и изменении цветности водопроводной воды сообщать по телефонам:
66-88-22 – диспетчер АГТС
42-01-12 – единая городская диспетчерская служба
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Понедельник, 23 октября, 19:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/23/53588.html
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Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цвет
24 октября для поиска утечек теплоносителя Архангельские городские тепловые сети запускают в воду краситель зелёного цвета.
Просьба обо всех случаях обнаружения воды зелёного цвета и изменении цветности водопроводной воды сообщать по телефонам:
66-88-22 – диспетчер АГТС
42-01-12 – единая городская диспетчерская служба
|
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