Новости дня

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цвет

В Северодвинске задержаны молодые люди, ограбившие магазин

Суд вынес приговор новодвинцам, убившим таксиста

Из спорта в образование. Александр Кузнецов стал замом министра

Мобильная версия 16+

Понедельник, 23 октября, 13:29

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/23/53585.html

Сюжет

Отставки и назначения37

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов20 октября 2017 14:01

Как и предсказывали. Игорь Кошин уволен с поста губернатора НАО28 сентября 2017 14:41

Андрей Багрецов назначен руководителем агентства по спорту Архангельской области28 сентября 2017 13:51

Игорь Скубенко назначил "социального" зама20 сентября 2017 20:03

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом14 сентября 2017 14:13

Владимир Мохначев возглавил "Архкомхоз"24 июля 2017 16:19

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет24 июля 2017 12:14

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель22 мая 2017 16:14

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья19 апреля 2017 12:23

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование4 апреля 2017 14:36

Общество

Из спорта в образование. Александр Кузнецов стал замом министра

Из спорта в образование. Александр Кузнецов стал замом министра
Заместителем министра образования и науки стал бывший глава Агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. В чиновничьей иерархии это, скорее всего, перемещение по диагонали, нежели повышение или понижение.

Напомним, в пятницу новым министром образования и науки стал Сергей Котлов, до этого несколько месяцев ходивший в замах министра. А после ухода Игоря Скубенко в северодвинские градоначальники Котлов занял его министерский пост. Соответственно, освободился пост заместителя, который сегодня занял Кузнецов.

Недавно мы сообщали, что Александр Кузнецов покинул должность руководителя Агентства по спорту, вместо него назначили директора центра "Водник" Андрея Багрецова. Общий стаж трудовой деятельности Кузнецова превышает 16 лет, в том числе около 12 лет – в органах региональной власти. С 2005 по 2015 годы он работал в областном агентстве по тарифам и ценам, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела правовой, протокольной и кадровой работы.

Напомним, ранее существовало министерство по делам молодежи, спорта и туризма, но в ходе реформы органов исполнительной власти осенью 2015 года его упразднили. Соответственно, было выделено Агентство по спорту. Его-то и возглавил Александр Кузнецов.

Что касается образования нового заместителя министра, то он закончил технический лицей № 25 в Архангельске, имеет корочки юриста, муниципального управленца и спортивного управленца. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 11:06

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цветСегодня 13:07

23 октября в Поморье пройдёт мокрый снегСегодня 07:57

В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %Вчера 19:05

Трамвай вернется в Архангельск. ПамятникомВчера 12:40
4 комментария

Архангельский обзор за неделю: строим, сносим, строим…Вчера 11:31
5 комментариев

Общество

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цветСегодня 13:07

Архангельским юнармейцам показали реконструкцию боя «За советскую власть на Севере 1917 года»Сегодня 09:20
1 комментарий

23 октября в Поморье пройдёт мокрый снегСегодня 07:57

В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %Вчера 19:05

Трамвай вернется в Архангельск. ПамятникомВчера 12:40
4 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Вода в кранах архангелогородцев окрасится в зеленый цвет

Архангельским юнармейцам показали реконструкцию боя «За советскую власть на Севере 1917 года»

23 октября в Поморье пройдёт мокрый снег

В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %

Архангельский ЦБК - в топ-400 крупнейших компаний России

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Северодвинске задержаны молодые люди, ограбившие магазин

Суд вынес приговор новодвинцам, убившим таксиста

В Плесецком районе женщину придавило болотоходом

Житель Холмогорского района устроил пьяную поножовщину

Архангельские полицейские раскрыли кражу денег и мобильника

В Архангельске стартовало первенство СЗФО по греко-римской борьбе

Северодвинцы приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом»

«Водник» вышел в полуфинал международного турнира

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

На кинофестиваль "Берегиня" поступило 140 заявок

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru