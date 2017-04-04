Из спорта в образование. Александр Кузнецов стал замом министра

Заместителем министра образования и науки стал бывший глава Агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. В чиновничьей иерархии это, скорее всего, перемещение по диагонали, нежели повышение или понижение.

Напомним, в пятницу новым министром образования и науки стал Сергей Котлов, до этого несколько месяцев ходивший в замах министра. А после ухода Игоря Скубенко в северодвинские градоначальники Котлов занял его министерский пост. Соответственно, освободился пост заместителя, который сегодня занял Кузнецов.

Недавно мы сообщали, что Александр Кузнецов покинул должность руководителя Агентства по спорту, вместо него назначили директора центра "Водник" Андрея Багрецова. Общий стаж трудовой деятельности Кузнецова превышает 16 лет, в том числе около 12 лет – в органах региональной власти. С 2005 по 2015 годы он работал в областном агентстве по тарифам и ценам, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела правовой, протокольной и кадровой работы.

Напомним, ранее существовало министерство по делам молодежи, спорта и туризма, но в ходе реформы органов исполнительной власти осенью 2015 года его упразднили. Соответственно, было выделено Агентство по спорту. Его-то и возглавил Александр Кузнецов.

Что касается образования нового заместителя министра, то он закончил технический лицей № 25 в Архангельске, имеет корочки юриста, муниципального управленца и спортивного управленца.