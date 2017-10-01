Архангельским юнармейцам показали реконструкцию боя «За советскую власть на Севере 1917 года»

Стрельба, взрывы гранат, рокот пулемета «Максим», запахи пороха, раненые бойцы – все это стало частью трехминутной реконструкции боя «За советскую власть на Севере 1917 года». Мини-бой состоялся в минувшие выходные на базе архангельского зонального центра патриотического воспитания. Главными зрителями действа стали юнармейцы. Воссоздали эпизод боя тех лет реконструкторы военно-исторического клуба «Северная Двина» из Северодвинска.

Руководитель регионального штаба «Юнармии» Михаил Устинов отметил, что с точки зрения исторического воспитания – это нужное и полезное мероприятие.

«В этом году мы отмечаем 100 – летие Великой Октябрьской социалистической революции. Юнармейское движение не обошло стороной эту памятную дату. В рамках Дня живой истории предоставили ребятам уникальную возможность посмотреть своими глазами, как жили и воевали наши предки в те годы, не имея современной, привычной всем нам техники», - сказал Михаил Устинов.

Кроме мини-боя реконструкторы представили экспозицию униформы и снаряжения первой, второй мировых и гражданской войн, выставку «Солдатская еда на фоне столетий» и «Награды Великой Отечественной».

Представитель военно-исторического клуба «Северная Двина» Людмила Евстафьева уверена, что для молодежи такие мероприятия имеют большое значение.«Это не книги, это не интернет, это то, что осязаемо. Некоторые исторические моменты можно понять только таким образом. Прочитать и посмотреть тоже интересно, но не так понятно и наглядно. Безусловно, такие мероприятия побуждают интересоваться историей не только и страны, но и своих предков», - считает Людмила Евстафьева.

Юнармейское движение продолжит работать в этом направлении.Добавим, что на данный момент в Архангельской области в ряды юнармии вступили более 800 мальчишек и девчонок, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".