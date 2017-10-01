В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %

Об этом на минувшей пресс-конференции заявил начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков, отвечая на вопрос нашего агентства. По словам генерала, не хватает участковых, постовых и следователей.

"Следователей не хватает, тут нужны умные, грамотные сотрудники. Сейчас мы берем выпускников из Санкт-Петербургского института МВД. Раньше, я слышал, в Архангельске была своя средняя спецшкола милиции, но потом ее почему-то закрыли. Не хватает и участковых, это очень тяжелая работа. Есть недобор в патрульно-постовой службе", - заявил Волчков.

Желающие идти в полицию тоже есть, но зачастую многие не проходят по состоянию здоровья. Мешают и вредные привычки, в частности, курение. Сергей Волчков сам не курит и активно борется с тем, чтобы полицейские не курили в не отведенных местах. А узнав о таких случаях, принимает строгие меры.

В свое время предшественник Волчкова на посту начальника УМВД генерал Павел Горчаков сетовал на плохую физическую форму сотрудников региональной полиции. Так, ему очень не нравились не подтянутые и "пузатые" полицейские.