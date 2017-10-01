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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/22/53577.html

Общество

В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %

В полиции Поморья есть вакансии. Недобор кадров - 6 %
Об этом на минувшей пресс-конференции заявил начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков, отвечая на вопрос нашего агентства. По словам генерала, не хватает участковых, постовых и следователей.

"Следователей не хватает, тут нужны умные, грамотные сотрудники. Сейчас мы берем выпускников из Санкт-Петербургского института МВД. Раньше, я слышал, в Архангельске была своя средняя спецшкола милиции, но потом ее почему-то закрыли. Не хватает и участковых, это очень тяжелая работа. Есть недобор в патрульно-постовой службе", - заявил Волчков.

Желающие идти в полицию тоже есть, но зачастую многие не проходят по состоянию здоровья. Мешают и вредные привычки, в частности, курение. Сергей Волчков сам не курит и активно борется с тем, чтобы полицейские не курили в не отведенных местах. А узнав о таких случаях, принимает строгие меры.

В свое время предшественник Волчкова на посту начальника УМВД генерал Павел Горчаков сетовал на плохую физическую форму сотрудников региональной полиции. Так, ему очень не нравились не подтянутые и "пузатые" полицейские. 

Юрий Севастьянов, Вчера 19:05

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