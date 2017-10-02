Вариантов по размещению несколько: «Красная Кузница», парк «Потешный двор» или набережная Северной Двины.

— В моем понимании, трамвай должен жить, в него должно быть можно зайти, сфотографироваться. Жду предложений, — опубликовал видеообращение у себя на странице в социальной сети Игорь Годзиш.

На сообщение отреагировали пользователи. Они предложили различные варианты. Были даже предложения разместить трамвай на месте снесенного терминала на МРВ, на пустыре у кинотеатра «Русь» или перед соломбальским мостом, сообщает Регион29.

В цикле "Утраченные бренды Архангельска" на следующей неделе Двина-Информ немного расскажет об архангельском трамвае, его тружениках и печальном финале.