— В моем понимании, трамвай должен жить, в него должно быть можно зайти, сфотографироваться. Жду предложений, — опубликовал видеообращение у себя на странице в социальной сети Игорь Годзиш.
На сообщение отреагировали пользователи. Они предложили различные варианты. Были даже предложения разместить трамвай на месте снесенного терминала на МРВ, на пустыре у кинотеатра «Русь» или перед соломбальским мостом, сообщает Регион29.
В цикле "Утраченные бренды Архангельска" на следующей неделе Двина-Информ немного расскажет об архангельском трамвае, его тружениках и печальном финале.
В НЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ МОЖНО ЗАЙТИ… он так и написал? нет, в натуре!!?. чесслово, я был лучшего мнения об ИГ и его пресс-службе… (в русском языке "должно быть" – синоним наречия "наверное", в предложении выполняет роль вводного слова, высказывающего ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ и выделяется запятыми)… Что до его идеи, то она – увы! не блещет оригинальностью и её "должно быть можно" было бы озвучить гораздо более скромной персоне, а лучше всего – сделать сей памятник "по просьбе трудящихся", как говорили в СССР
В цикле "Утраченные бренды Архангельска" **************************************************************************** …вы, этоо, деятели из редакции, все еще настаиваете НА МНОЖЕСТВЕ утраченных брендов Арх-ска? и даже циклу замутили? ладно, сохраняйте лицо, вас ведь с этого уже не свернешь никакими аргументами, продолжайте упорствовать в своих заблуждениях… Кстати, карта памяти моей бОшки выдала, подумав, еще один (второй по счету) утраченный бренд Арх-ска – это о. Мудьюг с его концентрационным лагерем времен интервенции. Раньше треску о нем было много, зато сейчас вообще не вспоминают. Даже на 100 лет памяти не хватило… Эх, не забудем, не простим!!!