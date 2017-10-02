В Поморье пришел снег По данным специалистов Архангельского Гидрометцентра, в регионе 22 октября будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный или мокрый снег. Ветер ночью северо-западный и западный 5-10 метров в секунду, днём северо-западный и северный 2-7 метров в секунду. Температура ночью -1,-6°С, днем -1,+4°С. На следующей неделе синоптики также обещают осадки. Выпадут они преимущественно в виде снега или мокрого снега. Температура воздуха на следующей неделе в ночные часы может понизиться до -2,-7°С. Днём температура будет колебаться в пределах от -2 до +3°С, сообщает sevmeteo. Нашли ошибку? Выделите текст,

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