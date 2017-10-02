На следующей неделе синоптики также обещают осадки. Выпадут они преимущественно в виде снега или мокрого снега. Температура воздуха на следующей неделе в ночные часы может понизиться до -2,-7°С. Днём температура будет колебаться в пределах от -2 до +3°С, сообщает sevmeteo.