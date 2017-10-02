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Архангельский обзор за неделю: строим, сносим, строим…

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Воскресенье, 22 октября, 14:01

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/22/53569.html

Общество

Архангельский обзор за неделю: строим, сносим, строим…

Архангельский обзор за неделю: строим, сносим, строим…
На прошлой неделе Архангельск посетили очень высокопоставленные гости. Четыре министра иностранных дел, в том числе российский Сергей Лавров. А еще глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин… Короче, пришло оживление в нашу тихую гавань.

Событие недели: терминал снесли

Однако самым важным городским событием, на наш взгляд, стал снос одного из двух так называемых «транспортно-пересадочных терминалов» у морского-речного вокзала в Архангельске. Почему событие? Да потому что спорили об этом еще со времен экс-мэра Павленко. И действительно, уродовали эти терминалы площадь, известную по 500-рублевой купюре.

А как теперь стало хорошо-то без одного терминала! Вот раньше, приезжаешь на автобусе к МРВ, и кажется, что ты в каком-то тесном пространстве, где все так неловко, неуютно. Не было терминала – никто особо площадь перед вокзалом не примечал. А построили – народ загудел. Ну что это такое? Такой был вид хороший! Снесли терминал. И, действительно, вид хороший. Это как в том анекдоте про старого раввина и козу, когда замученный еврей просит его помочь советом. Мол, жена и теща, дети, собаки и кошки, все живут в тесной квартире. «А ты купи козу!», - говорит ребе. «Что ты, ребе», итак тесно!» - «Нет, купи!» Купил еврей козу, пришел к ребе и говорит, что стало только хуже. «А ты продай козу!», - говорит ребе. «Но, как же так! Купи козу, продай козу…» Но еврей взял, да и продал козу. Потом ребе спрашивает: «Ну как?» - «А знаете, стало действительно, лучше»…

Так и с площадью у МРВ. Подложили «козу» в виде терминала, и понял народ, что потерял. А убрали – вздохнул с облегчением. Теперь остается ждать, что будет на месте снесенного терминала. Обещают газоны, пешеходные тротуары, места для стоянки автобусов и остановочные комплексы для пассажиров. И все эти работы будут выполнены за счет средств застройщика. Слава Богу, город из своего небогатого бюджета ничего не потратит.

Но в связи со сносом терминала одно не радует. Когда же, наконец, власть и бизнес уже начнут прислушиваться к мнению общества? Люди давно говорят: хватит торговых центров и магазинов, нам не хватает парков, стадионов и просто красоты вокруг. Или те, кто возводит очередное «архитектурное убожество» не в Архангельске живет, раз его это устраивает?

Персона недели: контролер Степашин

Визит главы наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина всегда в Архангельске вызывает живой отклик, - как в коридорах власти, так и среди жителей. Наверное, наш регион – один из самых непростых по расселению аварийки. Правда, в этот раз Степашин не ругался, был сдержан. Но все-таки посетовал и на два недостроя и на непонятные 54 дома, которые не попали в программу переселения.

«Странно, что эти 54 дома по факту являются аварийными, на деле аварийными не являются. Здесь есть признаки мошенничества, я прошу прокуратуру разобраться с этим», - заявил глава набсовета Фонда ЖКХ.

Рассказал Степашин и о встрече с обычной архангельской семьей, которая 40 лет жила в бараке в центре Архангельска. С туалетом на улице и тем самым местным «ДВП» - дрова, вода, помои. Представляем, как обрадовались немолодые уже люди, получившие ключи от благоустроенных квартир. Таких, по словам Степашина, 20 тысяч человек. Программа, как известно, включила в себя дома, признанные аварийными на 1 января 2012 года. Но за прошедшие пять лет некоторые из категории ветхих уже в аварийные перешли. А потому у людей возникает разумный вопрос: будет ли продолжена программа?

Степашин отвечает, что президент проявил заинтересованность в ее продолжении. Ну и сами чиновники, как федеральные, так и областные, хотят идти дальше. Архангельску ой как далеко до городов центральной России, где деревянный фонд составляет менее 5-10 %. У нас деревянные халупы живее всех живых, такое чувство, что еще не одного губернатора и мэра переживут.

Когда-то бывший архангельский градоначальник Александр Донской заявил, что без помощи федеральной власти аварийку не расселить. Но на это нужны миллиарды и миллиарды рублей. Хватит ли средств залатать дыры? Пока в это верится с трудом. Такое чувство, что Архангельск, словно скрипучая деревянная мостовая, та, что вся в дырах и щелях… Скрипит и стонет, но живет. Да и люди привыкли ходить на колонки за водой, потом греть ее в тазах, топить печки и жить без канализации. Хорошо ли это? На это вам ответят: главное, чтобы не было войны…

Долгострой недели: Чумбаровка

И снова мы возвращаемся к нашей пешеходной улице. На прошлой неделе городская администрация заявила, что намерена инициировать штрафы подрядной фирме, осуществляющей реконструкцию. Причина – срывы сроков сдачи объекта. Как известно, Чумбаровку должны были сдать гораздо раньше, но сроки окончания ремонта переносились. Теперь вот уже выпал снег.

В связи с Чумбаровкой вновь всплыла фамилия Таскаев, забытая было года три назад. Фирма «СМУ № 2» принадлежит сыну Дмитрия Таскаева Егору. Признаюсь, я папу-Таскаева на главной пешеходной улице Архангельска видел чуть ли не каждый день. То кому-то нагоняи дает, то отдает распоряжения, то просто смотрит результаты работы. Дмитрий Владимирович в прошлом удачливый бизнесмен, создатель ювелирной фирмы «Карат». Потом депутат, вице-спикер облсобрания и один из лидеров местных либералов. Потом заместитель нелюбимого губернатора Михальчука. И, наконец, проректор только созданного САФУ. А затем – взятка в полтора миллиона, суд и на три года тюрьма и зона. И вот, Таскаев снова «на коне». Можно только порадоваться и пожелать успехов.

А что касается Чумбаровки, то мы имеем дело с очередным непонятным преобразованием. Я в одном из предыдущих обзоров уже задавался вопросом: зачем вообще за нее взялись? Неужто других важных объектов нет? Лучше бы занялись дренажной системой на Вологодском кладбище, где уже не один десяток лет тонут могилы. Или парк Ломоносова облагородили. Или тротуары. А Чумбаровка итак выглядела не совсем уж страшно. А теперь же многие говорят, что и нынешний ремонт не навечно, мол, придется вскоре переделывать.

Думаю, Дмитрий Таскаев не хочет, чтобы его фамилию снова трепали в негативном контексте. Наверное, сделает все, что может, и улица станет конфеткой. Чумбаровка пока, увы, одно из немногих мест, которое любят туристы. И пускай дальше по ней гуляют, фотографируют и радуются…

Алексей Морозов, Сегодня 11:31

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