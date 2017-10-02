Медики областного центра рассказали северянам о профилактике остеопороза

День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с остеопорозом, проводится в Архангельске третий раз при поддержке областного минздрава и городского эндокринологического центра, - сообщает пресс-служба правительства области.
Участники мероприятия прослушали лекцию «День знаний об остеопорозе», каждый мог пройти исследование по расчету минеральной плотности костной ткани – денситометрию, определить свои факторы риска остеопороза и перелома, а также продегустировать молочные напитки, которые считаются отличным средством профилактики костных заболеваний.
— Остеопороз является социально-значимым заболеванием, в основном им страдают взрослые люди после 50–60 лет. После 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина имеют высокий риск перелома. Наша задача – активно выявлять эту болезнь на ранних стадиях, – рассказала заведующая городским эндокринологическим центром Зоя Бахтина.