Медики областного центра рассказали северянам о профилактике остеопороза

Накануне Всемирного дня борьбы с остеопорозом, в конференц-зале Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич прошли открытые лекции и занятия по профилактике этого заболевания.

День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с остеопорозом, проводится в Архангельске третий раз при поддержке областного минздрава и городского эндокринологического центра, - сообщает пресс-служба правительства области.

Участники мероприятия прослушали лекцию «День знаний об остеопорозе», каждый мог пройти исследование по расчету минеральной плотности костной ткани – денситометрию, определить свои факторы риска остеопороза и перелома, а также продегустировать молочные напитки, которые считаются отличным средством профилактики костных заболеваний.

— Остеопороз является социально-значимым заболеванием, в основном им страдают взрослые люди после 50–60 лет. После 50 лет каждая третья женщина и каждый пятый мужчина имеют высокий риск перелома. Наша задача – активно выявлять эту болезнь на ранних стадиях, – рассказала заведующая городским эндокринологическим центром Зоя Бахтина.