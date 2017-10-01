Предприниматели Архангельской области прошли курс личной эффективности от эксперта из Москвы

21 октября в Архангельском Доме молодёжи прошло третье занятие программы «Ты – предприниматель». На этот раз с участниками работал московский бизнес-тренер Дмитрий Михайлов.

Дмитрий – сертифицированный тренер по личной эффективности, переговорам и продажам. Кроме того, он является экспертом по развитию управленческих навыков и лидерства, имеет большой опыт в работе с персоналом и работает с крупными компаниями, среди которых есть «Сбербанк», «СОГАЗ», «Sony», «РИВ ГОШ», «IKEA», «Вымпелком», «Pepsi» и многие другие.

- Сегодняшнее занятие я назвал «Настройки личной эффективности предпринимателя», и сейчас я расскажу, как вам, будущему или уже действующему предпринимателю, понять, какие у вас есть внутренние установки, и какие их них помогут быть успешными, - начал Дмитрий Михайлов.

На занятии он рассказал о том, как правильно ставить цели в бизнесе, и ставить их не только перед собой, но и перед персоналом – то есть научил будущих предпринимателей тому, как выработать правильную схему взаимодействия между работниками, чтобы их дело успешно развивалось.

- Не забывайте грамотно распределять ваше драгоценное время, чтобы успеть выполнить тот громадный объём планов, которые вы себе ставите. Кроме того, нужно понимать – чтобы достичь цели, вы должны чётко определить установки – и сейчас мы разберём это на простых примерах, - продолжил Дмитрий.

В качестве примеров установок он использовал простые и наглядные ситуации. Для примера правильной постановки задач персоналу Дмитрий попросил представить, что участники нанимают уборщицу и дают ей инструкции. Сначала это задание многим показалось лёгким, но выяснилось, что дать правильную установку не так-то просто.

- Вы предлагаете правильные идеи, но всё это слишком сложно. Вот было предложение – убирать офис вечером и днём, а если в течении дня кто-то придёт с ребёнком, и он нанесёт грязи? Нужно поставить задачу чётко и максимально просто. Я бы поставил задачу так – главное, чтобы и вам и персоналу было комфортно, - объяснил Дмитрий.

Всё занятие участники программы активно работали в парах и группах и прорабатывали на примерах различные бизнес-инструменты. После занятия на личную консультацию к Дмитрию Михайлову записалось восемь человек, которые решили проработать с ним свои проекты.

- Сегодня мы проработали ваши цели и узнали – какой результат хотите получить и какими установками нужно эффективно пользоваться, чтобы этого результата достичь. Кроме того, мы выяснили, что малые задачи гораздо эффективней решать самостоятельно, а вот чтобы достичь чего-то более серьёзного – нужна команда, и нужно уметь с этой командой общаться и взаимодействовать. Кроме своей команды, для достижения успеха вы должны грамотно строить переговоры и с внешней стороной – партнёрами, но об этом мы с вами поговорим уже завтра, - заключил Дмитрий Михайлов.

Следующее занятие московского спикера пройдёт в воскресенье – 22 октября в 11:00 и будет посвящено переговорам с командой и с контрагентами.

Напомним, что занятия образовательной программы «Ты – предприниматель» в этом году проходят в Доме молодёжи каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.