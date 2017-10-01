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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/21/53565.html

Общество

Волонтеры САФУ рассказали о работе на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Волонтеры САФУ рассказали о работе на Всемирном фестивале молодежи и студентов
Фото пресс-службы САФУ
Делегация Архангельской области участвует во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Студенты САФУ задействованы в разных направлениях организации фестиваля. Волонтеры из САФУ рассказали о своей работе атташе и пресс-атташе.

Архангельские волонтёры работают как с российскими, так и с иностранными участниками. При этом каждая делегация уникальна, со своими особенностями и традициями, - сообщила пресс-служба САФУ.

Например, Надежда Музыченко сопровождает делегацию Украины.

«Ребята очень позитивные, открытые, активно общаются с участниками других стран, делятся впечатлениями. Кроме того, у них за плечами большой опыт — некоторые принимали участие в Всемирных фестивалях молодежи и студентов уже 2-3 раза» — поделилась впечатлениями Надежда.

Юлия Митина, студентка САФУ, также работает на Всемирном фестивале молодежи и студентов в должности атташе.

«Функция атташе, на первый взгляд, довольно проста — знать, где находится каждый из закреплённых за ними человек. Но за этим скрывается множество сложностей. Участники такого масштабного мероприятия должны быть в курсе множества мелких деталей: от того, где проходит лекция, до времени обеда. Именно в этом заключается работа сопровождающего: он должен знать не только то, где и чем занимается его участник, но и каждый его следующий шаг. Именно атташе больше всего общаются с участниками, и несмотря на то, что это довольно непростая функция, волонтёры из Архангельска справляются со своей задачей!» — рассказала Юлия Митина. 

Впечатлениями о работе пресс-атташе поделилась Анастасия Султаншина, работающая в блоке «Взаимодействие со СМИ». Она работает в международном пресс-центре Фестиваля с журналистами из разных стран.

«Для того, чтобы наша работа была эффективной, мы постоянно должны быть в курсе всего, что происходит на Фестивале, — рассказывает Анастасия. — Если журналисту потребуется помощь, мы должны ему выдать достоверную и актуальную информацию. Я очень рада, что попала на работу волонтером именно в пресс-центр, ведь именно сюда стекается основной инфопоток обо всем, что происходит на Фестивале. Еще здесь есть возможность пообщаться с известными представителями СМИ из самых разных стран мира. Это очень ценный опыт! Несколько слов хочется сказать о нашей поистине крутой команде. Мы-волонтеры пресс-центра- всегда готовы прийти на выручку друг другу, всегда поддерживаем друг друга в сложной ситуации и не даем никому падать духом! Работа идет под непосредственным руководством 11 сотрудников пресс-службы Фестиваля во главе с руководителем пресс-службы Антоном Пашковым, которые всегда приходят нам на помощь в случае возникновения трудностей и создают нам комфортные условия для работы!»

Вчера 15:30

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