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Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе

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Суббота, 21 октября, 19:11

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/21/53561.html

Общество

Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе

Студенты САФУ будут изучать анатомию на интерактивном столе
Фото пресс-службы САФУ
Преподаватели САФУ успешно прошли обучение работе с интерактивным анатомическим столом «Пирогов» и получили подтверждающие это сертификаты. Для студентов занятия с использованием интерактивного стола начнутся уже на следующей неделе.

Отметим, что стол «Пирогов» — российская разработка, которая обеспечивает полный цикл обучения анатомии: от визуального знакомства с материалом до проверки полученных знаний.

Студенты будут работать с 3D-моделью человеческого тела в натуральную величину, с внутренними органами (в базе 4000 объектов человеческого тела), диагностическими данными (УЗИ, КТ, МРТ). Они также смогут наглядно сравнивать парные органы, нормы и патологии, проявления различных болезней.

Работать с интерактивным столом будут студенты самых разных направлений. Возможности «Пирогова» позволяют изучать топографическую и патологическую анатомию, основы судебно-медицинской экспертизы, хирургию, офтальмологию, стоматологию и другие сферы медицины, - сообщает пресс-служба САФУ.

В первую очередь работать с анатомическим столом будут будущие биологи и учителя биологии, а также студенты направления «Медицинская биофизика». Преподаватели могут самостоятельно создавать тесты для обучающихся с помощью программного обеспечения интерактивного стола. Любой вопрос может быть привязан к 3D-модели, а в качестве ответа студенту будет предложено выбрать правильный анатомический объект в трехмерной сцене.Напомним, что интерактивный стол «Пирогов» расположен в новом центре пользования научным оборудованием САФУ (ЦКП-2).

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