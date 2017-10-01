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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53556.html

Общество

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельские школьники займутся поисковым делом
Фото пресс-службы центра "Патриот"
В Архангельске на базе регионального центра патриотического воспитания начались бесплатные занятия для школьников по поисковому делу. Уже сформировано несколько групп: военно-спортивная группа «Следопыт» (5-6 классы) и военно-поисковая группа «Память» (7-8 классы).

Председатель Архангельского регионального отделения «Поисковое движение России» Елена Недзвецкая сообщила, что в программу обучения входит стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата Калашникова, ориентирование на местности, подготовка к сдаче норм ГТО, спортивным играм, строевая, туристская подготовка, подготовка к военно-поисковым экспедициям и другое.

«Идея проведения таких занятий у нас возникла уже давно, но не было ни технических, ни финансовых возможностей ее реализовать. Благодаря средствам президентского гранта, а также поддержке центра «Патриот» в части выделения помещения для создания регионального поискового центра наша мечта воплотилась в жизнь. Первые занятия для школьников уже состоялись», - сказала Елена Недзвецкая.

Она подчеркнула, что поисковое дело выбрано не случайно: заинтересованность детей и их родителей в этом направлении большая. Это показывает практика проведения профильной военно-поисковой смены «Нам память досталась в наследство» на базе лагеря «Орленок» в Онежском районе.

Обучение будут проводить опытные инструкторы. Специально для проведения занятий на средства президентского гранта поисковики закупили необходимое оборудование, учебные материалы и пособия. В планах создать интерактивную площадку по обучению  школьников археологии подъема останков.

Ребята, показавшие лучшие результаты в процессе обучения, получат звание курсанта. После этого смогут сдать на младшего инструктора и инструктора поисковой группы. Полученные знания ребята продемонстрируют в поисковых экспедициях, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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