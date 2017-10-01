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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53554.html

Общество

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии
Фото пресс-службы правительства области
16 и 17 октября Архангельская областная клиническая больница и Северный государственный медицинский университет провели семинар на тему «Возможности применения ультразвуковой визуализации в оперативной хирургии».

С лекциями по вопросам диагностики и применения ультразвуковой визуализации в лечебных манипуляциях и оперативных вмешательствах при различных заболеваниях и травматических повреждениях внутренних органов выступили специалисты из ведущих клиник – Елена Трофимова из Московского НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и Ольга Жаворонкова из Института хирургии им. А.В. Вишневского.

Участникам семинара продемонстрировали возможности применения сонографии при удалении опухоли почки, - сообщает пресс-служба правительства области. 
Показательную лапароскопическую резекцию почки выполнил заведующий урологическим отделением Санкт-Петербургской городской больницы № 40 Сергей Ракул. Новейшую технологию биопсии предстательной железы продемонстрировал врач-уролог Рустам Елоев.

Ряд показательных малоинвазивных операций под контролем ультразвука выполнили врачи областной больницы.

—На семинаре уделили внимание и освоению практических навыков ультразвуковой визуализации и выполнению манипуляций под контролем ультразвука. Для отработки практических навыков использовались специальные фантомы и биомодуль, – рассказал главный внештатный специалист-хирург регионального минздрава, заместитель главного врача Архангельской областной больницы Владимир Оловянный.

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