В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

В региональном центре «Патриот» стартовал приём заявок на участие в третьем региональном молодёжном патриотическом фестивале «АрхангелЪ», посвященного 80-летию Архангельской области. В этом году фестиваль пройдет в Архангельске с 10 по 19 ноября 2017 года.

Организаторами фестиваля выступают ГАУ Архангельской области «Патриот» и Молодежный отдел Архангельской и Холмогорской епархии при поддержке правительства Архангельской области и по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского.

Программа фестиваля обещает быть разнообразной и насыщенной. Так, в рамках фестиваля состоится конкурс чтецов, патриотической песни, круглый стол «Рождественские чтения, как механизм духовно-нравственного воспитания молодёжи», экскурсии в расположение храмов, монастырей, в другие места, связанные с культурой Русского Севера, мастер-классы от архангельских звонарей и другое. Украшением фестиваля станет фото-выставка «Русский Север и Православие», которая будет работать в фойе центра «Патриот» на протяжении всего фестиваля.

Принять участие в конкурсах могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

«В этом году фестиваль состоится уже в третий раз. Он будет посвящен юбилею нашего региона. Участие в нем примет молодёжь из всех уголков Архангельской области. Одна из главных целей фестиваля - сохранение историко-культурного наследия Русского Севера, формирование позитивного образа Архангельской области, развитие творческих способностей социально активной молодёжи, популяризация духовно-нравственной проблематики в молодёжной среде», - сказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Заявку на участие можно подать до 10 ноября 2017 года в региональном центре «Патриот» по адресу: 163004, Архангельск, проспект Троицкий, 118, офис 21, ГАУ Архангельской области «Патриот» или по электронной почте arhangelfest@yandex.ru.

Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте центра «Патриот» http://patriotcentr29.ru/ и в группе вконтакте. https://vk.com/patriot29