Новости дня

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

Мобильная версия 16+

Пятница, 20 октября, 21:38

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53553.html

Общество

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»

В Архангельске пройдёт патриотический фестиваль «АрхангелЪ»
В региональном центре «Патриот» стартовал приём заявок на участие в третьем региональном молодёжном патриотическом фестивале «АрхангелЪ», посвященного 80-летию Архангельской области. В этом году фестиваль пройдет в Архангельске с 10 по 19 ноября 2017 года.

Организаторами фестиваля выступают ГАУ Архангельской области «Патриот» и Молодежный отдел Архангельской и Холмогорской епархии при поддержке правительства Архангельской области и по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского.

Программа фестиваля обещает быть разнообразной и насыщенной. Так, в рамках фестиваля состоится конкурс чтецов, патриотической песни, круглый стол «Рождественские чтения, как механизм духовно-нравственного воспитания молодёжи», экскурсии в расположение храмов, монастырей, в другие места, связанные с культурой Русского Севера, мастер-классы от архангельских звонарей и другое. Украшением фестиваля станет фото-выставка «Русский Север и Православие», которая будет работать в фойе центра «Патриот» на протяжении всего фестиваля.

Принять участие в конкурсах могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

«В этом году фестиваль состоится уже в третий раз. Он будет посвящен юбилею нашего региона. Участие в нем примет молодёжь из всех уголков Архангельской области. Одна из главных целей фестиваля - сохранение историко-культурного наследия Русского Севера, формирование позитивного образа Архангельской области, развитие творческих способностей социально активной молодёжи, популяризация духовно-нравственной проблематики в молодёжной среде», - сказал директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

Заявку на участие можно подать до 10 ноября 2017 года в региональном центре «Патриот» по адресу: 163004, Архангельск, проспект Троицкий, 118, офис 21, ГАУ Архангельской области «Патриот» или по электронной почте arhangelfest@yandex.ru.

Более подробную информацию о фестивале можно найти на сайте центра «Патриот» http://patriotcentr29.ru/ и в группе вконтакте. https://vk.com/patriot29


Сегодня 15:07

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Игоря Скубенко сменил Сергей КотловСегодня 14:01

"Пьяные преступления" в Поморье составляют 43 %Сегодня 12:55
1 комментарий

Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платнымСегодня 10:29

Сергей Степашин: люди не должны жить по 40 лет в баракахВчера 19:40

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой ШаманинаВчера 14:54

Общество

Архангельские школьники займутся поисковым деломСегодня 16:47

Архангельским врачам представили современные хирургические технологииСегодня 15:23

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октябряСегодня 14:47

Игоря Скубенко сменил Сергей КотловСегодня 14:01

В Архангельск прибыли буровики с «Приразломной»Сегодня 13:42

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангельские школьники займутся поисковым делом

Архангельским врачам представили современные хирургические технологии

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов

В Архангельск прибыли буровики с «Приразломной»

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлится до 31 октября

В Онеге выпустили почти десять тысяч мальков Кумжи

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

В Северодвинске мужчина затопил соседей и чуть не спалил дом

В Архангельске перекрыта одна из улиц

В Архангельске пожарные спасли от огня пожилую женщину

В Архангельске бывший судебный пристав обвиняется в служебных подлогах

Двое жителей Новодвинска признаны виновными в убийстве таксиста

Архангельские спортсмены отправятся на финал первенства России по дзюдо

"Водник" одержал "туманную" победу над скандинавами

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

Наши спортсменки завоевали три медали на первенстве Европы по воздушно-силовой атлетике

В столице Поморья состоится "вечеринка обмена"

В Архангельске открылась выставка о сотрудничестве России и Норвегии

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru