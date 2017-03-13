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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53551.html

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Общество

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов

Игоря Скубенко сменил Сергей Котлов
Одно из ключевых министерств Архангельской области получило нового руководителя. Министром образования и науки вместо ушедшего в северодвинские градоначальники Игоря Скубенко назначен 36-летний экс-глава Шенкурского района Сергей Котлов.

Сергей Котлов родился в Архангельской области в 1981 году. Имеет профильное педагогическое образование: окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Более трех лет проработал директором Шенкурской коррекционной школы, затем возглавил администрацию города Шенкурска. С 2012 года Сергей Котлов являлся главой Шенкурского района. Весной 2017 года он перешел работать в министерство образования и науки Поморья на должность заместителя руководителя ведомства.

Стоит отметить, что пост министра образования и науки появился в структуре правительства Архангельской области при губернаторе Михальчуке. Правда, некоторое время министерство объединяло не только образование и науку, но и культуру. Вплоть до 2013 года министром являлся Илья Иванкин, позже перешедший в САФУ, а ныне возглавляющий департамент образования НАО. В 2013-2017 годах министром работал Игорь Скубенко, пришедший на пост из северодвинской мэрии, где был заместителем начальника управления образования.

С назначением Котлова практика перехода бывших муниципальных руководителей продолжилась. В свое время из Холмогорского района в администрацию области перешла нынешний замгубернатора по социалке Екатерина Прокопьева. Она, к слову, тоже некоторое время руководила региональной сферой образования. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:01

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