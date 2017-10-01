В Архангельск прибыли буровики с «Приразломной»

Менее полусуток простояло транспортное судно «Blue Giant» у причала в Архангельске. Но больше и не потребовалось: из восточной части Баренцева моря на поморский берег после четырех месяцев работы прибыл обслуживающий персонал буровой платформы «Приразломная».

Более сотни пассажиров достаточно быстро собрали багаж и покинули судовые каюты, чтобы разъехаться по домам. Как они говорят, «до следующего контракта».

Проблема смены команды на буровой существовала долго. Попытки использовать пассажирские суда желаемого результата не дали – спокойная погода в Баренцевом море редкость, и пересадка людей с судна на платформу и обратно всегда была связана с риском. А время на эту операцию занимало не сутки, не двое. Решение пришло, когда попробовали работать с иностранным транспортом (это официальное название такого типа судов) «большой грузоподъемности» – «Blue Giant», - сообщает "Правда Севера".

Преимуществ много. Большие размеры, значит – ему не страшны волны, а на открытой палубе он может перевозить крупногабаритные грузы. Наличие мощных грузовых кранов – гарантирована их выгрузка на платформу. Большое количество жилых помещений – удобно для перевозки одновременно всего обслуживающего состава «Приразломной». И самое главное – есть система стабилизации, которая с помощью подруливающих устройств обеспечивает положение судна с точностью до метра.

Прибывшие на «Blue Giant» рассказали, что там, в море, при не совсем спокойной погоде 180-метровый гигант стоял как вкопанный настолько близко, что с платформы на него подали трап.

Однако, есть и «минусы» – судно иностранное и базируется в Европе. Если первый минус поправить легко – половина экипажа жители Украины, то со вторым придется мириться – переход до Германии занимает неделю плавания. Сегодня глубокой ночью «Голубой гигант» вышел в рейс назначением в Бремерхафен.