Программа "Дадим друг другу шанс" спасает архангельские семьи от разводов

В сентябре в Архангельске стартовала программа по профилактике разводов «Дадим друг другу шанс». Профессиональный психолог-медиатор проводит консультации, направленные на примирение семей, находящихся в состоянии развода.

За время работы проекта его участниками стали несколько семейных пар – среди них и молодые супруги, прожившие вместе не более 5 лет, и семьи, имеющие солидный семейный стаж – от 7 до 15 лет.

Хотя подводить итоги еще рано, психолог-медиатор Евгения Щукина отмечает, что в процессе бесед удалось изменить первоначальный негативный настрой участников программы и направить их на поиск конструктивного решения семейной проблемы.

- Каждая семья - это своя история. Истории наших семей грустные, но не обреченные на расставание, - рассказала Евгения Щукина. - Их можно спасти, но для этого требуется, в первую очередь, желание обоих супругов и, конечно, серьезная, долговременная, и при этом интересная работа по реабилитации прежних отношений.

Как пояснила Евгения Георгиевна, задача медиатора - восстановить нарушенные конфликтом взаимоотношения и пробудить чувство ответственности за то, что происходит в семье. Ведь каждый из супругов думает, что во всем виновата вторая половинка, не видя и не замечая и своей вины.

- Очень важно, помочь понять обеим сторонам, что семья - это динамическая система, которая имеет свои кризисные периоды - их надо учиться преодолевать, а не опускать руки при первых же испытаниях, и не идти по пути наименьшего сопротивления и сразу рушить брак, - подчеркнула психолог.

По словам руководителя агентства ЗАГС Архангельской области Ирины Андреечевой, необходимость в реализации проекта «Дадим друг другу шанс» давно назрела в нашем регионе. Как показывает статистика, с проблемами развода сталкивается каждая пятая семья. Около 30 % пар разводятся, не прожив в браке и трех лет.

- К сожалению, в стране применение процедуры медиации практически не используется, да и наш менталитет не позволяет ходить к психологу, - рассказывает Ирина Андреечева. - С помощью проекта мы пытаемся изменить стереотипы и научить людей обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Семейная медиация – это одна из наиболее благоприятных форм разрешения семейных конфликтов, приводящих к разводу. Медиатор создает все условия для того, чтобы стороны пошли на диалог друг с другом и осознали необходимость решения проблемы и сохранения семьи.