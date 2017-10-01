Посещение нацпарка «Онежское Поморье» станет платным

В соответствии с приказом, согласованным с Министерством природных ресурсов и экологии, плата с первого ноября 2017 года составит 200 рублей с человека на 10 суток.

Льготным категориям граждан посещение парка обойдется дешевле или вовсе бесплатно.

Для пенсионеров, инвалидов III группы, ветеранов военной службы и ветеранов труда, многодетных семьей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет размер платы составит 150 рублей. Сэкономят на пребывании в «Онежском Поморье» и школьники с учащимися образовательных организаций среднего профессионального образования старше 12 лет.

Бесплатно могут посетить парк дети до 12 лет включительно; Герои России и Герои Советского Союза; инвалиды I и II группы, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов; ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.

Местные жители тоже ничего за пребывание на территории «Онежского Поморья» не платят. Речь идет о людях, зарегистрированных по месту жительства, либо имеющих право собственности на недвижимость в населенных пунктах: Пертоминск, Красная Гора, Летняя Золотица, Летний Наволок, Лопшеньга, Луда, Лямца, Пурнема, Пушлахта, Уна, Яреньга. Их близких родственников взимание платы тоже не коснется, сообщает пресс-служба парка.