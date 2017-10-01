В Поморье вспомнят невинно погибших в годы репрессий

Мероприятия, посвященные людям, невинно погибшим на Севере в годы репрессий, пройдут в Архангельской области.

В субботу, 28 октября, после Божественной литургии в Успенском храме Лявли (Приморский район Архангельской области) перед участниками выступят научные сотрудники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Соловецкого музея, Северного Арктического федерального университета, Кенозерского национального парка и музея народных промыслов и ремесел Поморья.

В воскресенье, 29 октября, после Литургии в храме Святого Духа Новодвинска северяне побывают в музее новомучеников и исповедников земли Архангельской. Экскурсию проведет руководитель отдела «История Соловецкого архипелага», ведущий научный сотрудник Соловецкого музея-заповедника Анна Яковлева, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

«После революции архангельский север стал территорией "особого назначения". Долгие годы революция называлась великой, а по своей сути она была военным переворотом, приведшим Россию к огромным потерям, крови, политике атеизма. 100 лет прошло со времени начала этих событий в России. Кто-то отказался от веры по требованию новой власти, а кто-то остался верным Христу до конца. В память о трагических этапах истории нашей страны, в память о жертвах репрессий — людях, невинно погибших на нашей земле, приглашаем всех желающих поучаствовать в мероприятиях проекта "Подвиг веры"», — рассказала организатор встречи Ольга Воронова.

Отметим, что мероприятия станут частью проекта «Подвиг веры», который победил в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива».