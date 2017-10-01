В НАО облачная с прояснениями погода. На большей части территории небольшие осадки. Местами туман.
Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, на западном побережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4,+1°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 20 октября, 14:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/20/53538.html
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20 октября в Архангельске выпал первый снег
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем -1,+4°.
В НАО облачная с прояснениями погода. На большей части территории небольшие осадки. Местами туман.
Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с, на западном побережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4,+1°, - сообщает Северное УГМС.
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