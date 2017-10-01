Судебные приставы Новодвинска по поручению коллег из Пинежского района (Архангельская область) арестовали автотранспорт должника по налогам.

На исполнении в ОСП по Пинежскому району находится исполнительное производство в отношении гражданина Ф. о взыскании с него задолженности по налоговым платежам на сумму 195 тысяч рублей.

В ходе работы по данному исполнительному производству судебный пристав столкнулся с определёнными трудностями — мужчина по адресу регистрации не проживал и на требования о явке не реагировал. В связи с этим гражданин Ф. был объявлен в розыск, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В ходе разыскных мероприятий была получена информация, что должник в настоящее время проживает в Новодвинске. Кроме этого, было установлено, что гражданину Ф. принадлежит автомобиль «LAND ROVER FREELANDER», 2008 года выпуска.



В связи с этим, в ОСП по г. Новодвинску было направлено поручение о проверке полученной информации и, в случае её подтверждения, о наложении ареста на автотранспортное средство должника. В ходе проведения исполнительных действий местонахождение и самого гражданина Ф., и его автомобиля в Новодвинске было установлено.

В присутствии должника автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение представителю налоговой инспекции. Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить налоги. В противном случае автотранспорт будет передан на реализацию.