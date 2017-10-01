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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/19/53531.html

Общество

В Северодвинске появился первый дом образцового содержания

В Северодвинске появился первый дом образцового содержания
фото с сайта правительства Архангельской области
Сегодня председатель наблюдательного совета «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин вручил знак «Дом образцового содержания» председателю совета дома 8/69 по улице Гагарина в Северодвинске Сергею Коткину и директору управляющей организации Анне Арбацкой.

Это второй дом в Архангельской области, удостоенный почетного звания.

Построенная в далеком 1957 году пятиэтажка благодаря усилиям и самих жильцов, и председателя совета выглядит «на пять». Как, впрочем, и прилегающая территория: на расположенную во дворе детскую площадку, по словам Сергея Коткина, приходят родители с детьми со всего города.

Дому есть чем похвастаться и помимо внешнего вида: здесь установлены общедомовые приборы учёта и новый тепловой узел, используются энергосберегающие технологии, отремонтированы подъезды.

Это во многом стало возможным благодаря участию в программе капитального ремонта с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

— Дом соответствует критериям, по которым присваивается почётный знак, – отметил Сергей Степашин. – И не так важно, сколько лет прошло с постройки. Важно, что за домом ухаживают сами жильцы.

Кстати говоря, традиция вручения знаков «Дом образцового содержания» появилась относительно недавно. Критерии отбора достаточно жёсткие. Первым в нашей области такого звания был удостоен один из домов, расположенный на улице Тимме в Архангельске.

Также в ходе посещения Северодвинска Сергей Степашин осмотрел один из домов, построенных в рамках переселения граждан из аварийного жилья. Расположенная на проспекте Морском кирпичная «пятиэтажка» уже принимает первых жильцов.

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