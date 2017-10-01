В 2016 году лидер группы Олег Шаманин был задержан сотрудниками Интерпола в Объединённых Арабских Эмиратах и возвращен на родину. Сейчас ему может грозить пожизненное наказание, а основной группе подсудимых — до 20 лет лишения свободы.

Первое заседание 19 октября носило процессуальный характер: установление личностей подсудимых, рассмотрение их многочисленных ходатайств.

Как пояснила перед началом заседания государственный обвинитель Мария Зворыкина, в рамках подготовительной части по делу, которая будет длиться до середины ноября, пройдёт отбор присяжных.

— Мы верим, что жители Архангельской области, попавшие в состав коллегии присяжных, честно и достойно исполнят свой долг. О суде с присяжными попросили только несколько подсудимых. Сам Олег Шаманин к этому вопросу подошёл с равнодушием, — пояснила гособвинитель.

Отметим, что свидетелями по делу проходят более 500 свидетелей, рассматривается более 83 преступных эпизодов. Самым тяжким из них считается покушение на убийство, сообщает Регион29.