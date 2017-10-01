В Архангельске прошёл митинг, посвящённый 26-летию мемориала "Площадь памяти"

Сегодня на Вологодском кладбище состоялся памятный митинг, посвященный этому событию. На «Площади Памяти» собрались представители ветеранских организаций, исполнительной власти и силовых структур Архангельска и Архангельской области, ветеранов боевых действий, членов семей воинов, погибших при защите Отечества.

Мемориал "Площадь Памяти" стал местом памяти обо всех, кто погиб в вооружённых конфликтах и войнах.

По словам начальника управления военно-мобилизационной работы, гражданской обороны, защиты информации и административных органов Юрия Агеева, это первый в СССР памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

- В 1991 году сюда были перезахоронены 16 архангелогордцев с 5 городских кладбищ. Кроме того, здесь похоронены более 40 солдат, отдавших свои жизни за Отечество во время боевых действий на Северном Кавказе, - отметил Юрий Викторович.

1 ноября в 18:00 в Архангельском городском культурном центре состоится концерт под названием «Дань памяти», - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.





