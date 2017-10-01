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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/19/53526.html

Общество, Экономика

На программе «Ты — предприниматель» провели первые презентации бизнес-проектов

На программе «Ты — предприниматель» провели первые презентации бизнес-проектов
Презентация проектов на программе «Ты — предприниматель».
18 октября в Архангельском Доме молодёжи прошла вторая лекция образовательной программы «Ты — предприниматель».

Занятие «С чего начать? Правильная постановка цели» провела выпускница программы и управляющая кафе «Терасса» Кира Рыженкова, которая участвует в образовательной программе «Ты — предприниматель» уже несколько лет и является сертифицированным тренером.

- Я расскажу вам о целеполагании, то есть о том как выбрать правильную цель, которая будет вас вдохновлять и мотивировать. Кроме того, сегодня мы разделим вас на группы, исходя из того, что вы хотите получить от программы «Ты — предприниматель». Мы это делаем для того, чтобы вы получили реальный результат, а не просто прослушали курс, - рассказала Кира Рыженкова.

Общаясь с участниками программы, она выяснила, что почти все пришли на программу с похожими целями — обучиться бизнес-технологиям, перенять опыт других предпринимателей, получить обратную связь и найти партнёров в бизнесе.

- Сейчас мы выберем несколько участников, у которых уже есть свой бизнес или идея, и объединим вокруг них всех остальных, чтобы вы попробовали поработать в команде и представить свои идеи, - продолжила Кира Рыженкова.

Участники объединились в несколько команд по разным сферам: общественное питание, производство одежды, строительство, индустрия красоты, гостиничный бизнес, культура, образование, IT-сфера и безопасность.

На тестовой презентации больше всех отличилась команда, которая представила идею по социальному строительству — так как тема для Архангельска актуальна, большинство участников выбрали именно этот проект, как лучший из представленных.

- Это отличный пример правильной бизнес идеи, которая не только приносит прибыль, но и решает актуальные вопросы нашей территории. Даже члены проектной группы говорят о том, что инвестировали бы в эту идею деньги, а это ведь всего лишь пробная презентация. Вы сегодня отлично поработали, и я уверена, что на сессии с инвесторами у вас получится хорошо представить свои проекты, - заключила Кира Рыженкова.

Следующая лекция Киры пройдёт 29 ноября и будет посвящена мотивации персонала, ключевым бизнес-процессам, технологиям переговоров и выявлению потребностей клиентов.

- Здорово, что в этом году у большинства участников уже есть свои бизнесы, идеи и представление тем, чем они собираются заниматься. Есть и инновационные проекты — например по интернет безопасности. Мне показался интересным проект по производству и продаже лодок на воздушной подушке — и этот проект предполагает сотрудничество с госслужбами, а точнее — с МЧС, - отметила региональный эксперт программы Светлана Свирида.

Напомним, что занятия программы «Ты — предприниматель» в этом году проходят в Доме молодёжи каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.

Следующее занятие проведёт федеральный эксперт из Москвы Дмитрий Михайлов — 21 октября в 11:00.

Константин Журавлёв, Сегодня 12:48

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