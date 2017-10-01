В Архангельске демонтировали незаконный рекламный щит

В Архангельске продолжается работа по сносу незаконных рекламных конструкций. Сегодня на улице Воскресенская, 6 был демонтирован огромный рекламный щит на доме.

- Реклама на ул. Воскресенской, 6-1 была установлена незаконно и вызывала многочисленные жалобы жильцов дома. Мы неоднократно обращались к собственникам рекламы с предписанием убрать щит, но они не реагировали. И муниципалитет принял решение убрать незаконную рекламу, - отметила начальник отдела по рекламе департамента градостроительства Инна Евтух. – Также собственниками недавно был незаконно установлен на крыше здания экран, который также будет демонтирован, если они не уберут его сами.

Специалистами отдела по рекламе проводится планомерная работа по сносу незаконных рекламных конструкций, постоянно выявляют рекламные растяжки, баннеры, щиты, которые предприниматели размещают незаконно без разрешений. Так с начала года было выдано 260 предписаний, демонтировано 129 растяжек и баннеров.

Всем предприятиям и организациям города было направлено требование по принятию незамедлительных мер по демонтажу рекламных конструкций и приведению земельных участков в надлежащее состояние, - сообщает пресс-служба городской администрации.