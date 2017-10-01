Новости дня

Поморские полярные крачки «долетели» до Курильских островов

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Двое жителей Новодвинска признаны виновными в убийстве таксиста

Сергей Степашин оценил строительство социальных домов в округе Майская горка

Мобильная версия 16+

Четверг, 19 октября, 18:48

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/19/53523.html

Общество

Игорь Орлов представил Архангельскую область иностранным делегациям

Игорь Орлов представил Архангельскую область иностранным делегациям
Фото пресс-службы правительства области
Научный, экономический, культурный и человеческий потенциал Архангельской области губернатор Игорь Орлов представил на встрече с главами делегаций Баренцева/Евроарктического региона 19 октября.

Участие во встрече приняли главы внешнеполитических ведомств Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании, представители дипмиссий стран СБЕР и Европейского Союза.
Губернатор акцентировал внимание на славных традициях и лучших современных достижениях региона в сферах судостроения, лесной промышленности, рыболовстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе.

Поморской земле есть чем гордиться: здесь построены крупнейшие в России и Европе Северодвинские верфи, создаются инновационные проекты в ЛПК, выращивается элитный семенной картофель, развивается переработка морских водрослей и многое другое.

—Дополнительно к традиционным сферам экономики серьёзное развитие приобретает горнодобывающий комплекс, – сказал Игорь Орлов. – Это, в частности, наши алмазные проекты на месторождениях им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба. В год празднования 80-летия Архангельской области в недрах региона найден уникальный алмаз весом более 180 карат.

Участники встречи поблагодарили за радушный приём и  новые знания о жизни Поморья. 

Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул необходимость расширения бизнес-сотрудничества с Архангельской областью.

По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, очень важно продолжить межличностные контакты и студенческие обмены, укрепляя побратимские связи.
По завершению встречи участники направились в зал заседаний правительства Архангельской области, где был дан старт ключевому политическому событию этих дней – пленарному заседанию XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, - сообщает пресс-служба правительства области. 

Сегодня 11:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Помор, сегодня 11:55

Игорь Орлов представил гостям научный, экономический, культурный и человеческий потенциал Архангельской области. Почему же такая бедная область и кошелек тощий?

Поморка, сегодня 12:33

Инвестиции ищут!

- Поморы,, сегодня 13:41

а, кто такой Орлов?

Эсквайр, сегодня 14:02

был дан старт ключевому политическому событию этих дней ************************************************************************ ха-ха (три раза) …что бы тут не говорили, о чем бы вы тут не писали, но Небу угодно было, чтобы это мероприятие совпало по времени с выдвижением Ксении Собчак в Президенты РФ – об этом сейчас весь истеблишмент толкует. В результате "ключевое политическое событие" вместе с его СБЕРом и единственным алмазом на информационной периферии оказалось. Опять АО не повезло…

Эсквайру, сегодня 15:12

Собчак - дочь жулика и вора, это весь Ленинград(СПб) подтвердит, без вариантов. Собчак, когда рвался в губеры, - ленинградцы его слили по полной(поняв, что за либераст перед ними), он даже во Францию ретировался.

Собчак, сегодня 15:58

дочка преподавателя и декана СамиЗнаетеКого...

собчаку, сегодня 16:22

Кого - кого, димоськи вот кого. ВВП туда в обязаловку из "конторы" попал, юрфак требовался для повышения по службе.

Эсквайр, сегодня 16:37

Собчак - дочь жулика и вора… ***************************************************************** Собчак – дочь Учителя, Покровителя, идейного Вдохновителя и КУМИРА действующего Президента РФ… но Президентом она все равно не станет. В чем тут интрига, что за многоходовка и чья – пытаются сейчас разобраться виднейшие умы России, да и не только России. На ДИ или в БеломорАнале вы точно ответов на эти вопросы не найдете. В этом году Собчаку А.А. исполнилось бы 80 лет. Выдвижение – дань памяти, своеобразный подарок дочери на этот юбилей. «Он помог Питеру вернуть то, что его отличало раньше — свободолюбивый дух. Он преподавал право не как систему знаний, а как систему человеческих ценностей…Он преподавал свободу». В. В. Путин.

гражданин, сегодня 16:41

Сколько можно "представлять потенциал региона"? Навешал лапши про алмазы, картошку и морскую капусту. Когда начнут работать?

Гость, сегодня 17:00

Эсквайра можно даже не читать, всегда пытается выглядеть, - кхе-кхе.:))

12, сегодня 17:02

Эсквайру пора самому писать Записки ворчуна. Точнее, записки пердуна.

Гленн, сегодня 17:09

Интересно было бы посмотреть на мордень этого эсквайра... что-нибудь отвратительно советское?
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой ШаманинаСегодня 14:54

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровСегодня 08:59

19 октября в северных районах Поморья пройдёт снег Сегодня 08:46
1 комментарий

Записки ворчуна. Недоступное таксиВчера 15:46
4 комментария

Возгорание на свалке под Северодвинском ликвидированоВчера 13:30
2 комментария

Общество

Поморские полярные крачки «долетели» до Курильских острововСегодня 18:07

Сергей Степашин оценил строительство социальных домов в округе Майская горкаСегодня 17:57

Пинежскому должнику пришлось отдать приставам внедорожникСегодня 16:48

В Северодвинске появился первый дом образцового содержанияСегодня 15:54

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой ШаманинаСегодня 14:54

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Поморские полярные крачки «долетели» до Курильских островов

Сергей Степашин оценил строительство социальных домов в округе Майская горка

Пинежскому должнику пришлось отдать приставам внедорожник

В Северодвинске появился первый дом образцового содержания

Дадут ли пожизненное? Начался суд над бандой Шаманина

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в сентябре 2017 года

«Ростелеком» в Архангельской области модернизирует сети связи по обращению собственников многоквартирных домов

В Архангельске завершились бизнес-выходные «Динамичный старт»

В Архангельске началась образовательная программа проекта «Ты – предприниматель»

Живем как в Москве - без «северных»

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Двое жителей Новодвинска признаны виновными в убийстве таксиста

Сотрудник регионального УФСИН задержан за хранение наркотиков

В Вельске росгвардейцы вернули сбежавших воспитанниц в детский дом

В Северодвинске мужчина напал на соперника с разделочной вилкой

В Поморье раскрыто преступление девятилетней давности

Новодвинские боксеры привезли с всероссийских соревнований золото и серебро

Архангелогородцы сдадут нормы ГТО

Наши спортсменки завоевали три медали на первенстве Европы по воздушно-силовой атлетике

«Водник» в Швеции разгромил дубль местного клуба «Боллнес»

В центральном матче первенства Архангельска по мини-футболу зафиксирована «боевая ничья»

В Добролюбовке пройдет встреча с немецкими музыкантами

Архангельское УФАС не стало запрещать рекламу "Матильды"

Архангелогородка прошла в шоу "Голос"

Молодежный театр покажет "Курочку Рябу" Кончаловского

Владимир Познер встретился с архангельскими зрителями

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru