Игорь Орлов представил Архангельскую область иностранным делегациям

Научный, экономический, культурный и человеческий потенциал Архангельской области губернатор Игорь Орлов представил на встрече с главами делегаций Баренцева/Евроарктического региона 19 октября.

Участие во встрече приняли главы внешнеполитических ведомств Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании, представители дипмиссий стран СБЕР и Европейского Союза.

Губернатор акцентировал внимание на славных традициях и лучших современных достижениях региона в сферах судостроения, лесной промышленности, рыболовстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе.

Поморской земле есть чем гордиться: здесь построены крупнейшие в России и Европе Северодвинские верфи, создаются инновационные проекты в ЛПК, выращивается элитный семенной картофель, развивается переработка морских водрослей и многое другое.

—Дополнительно к традиционным сферам экономики серьёзное развитие приобретает горнодобывающий комплекс, – сказал Игорь Орлов. – Это, в частности, наши алмазные проекты на месторождениях им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба. В год празднования 80-летия Архангельской области в недрах региона найден уникальный алмаз весом более 180 карат.

Участники встречи поблагодарили за радушный приём и новые знания о жизни Поморья.

Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул необходимость расширения бизнес-сотрудничества с Архангельской областью.

По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, очень важно продолжить межличностные контакты и студенческие обмены, укрепляя побратимские связи.

По завершению встречи участники направились в зал заседаний правительства Архангельской области, где был дан старт ключевому политическому событию этих дней – пленарному заседанию XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, - сообщает пресс-служба правительства области.