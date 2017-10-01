Игорь Орлов представил Архангельскую область иностранным делегациям

Участие во встрече приняли главы внешнеполитических ведомств Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании, представители дипмиссий стран СБЕР и Европейского Союза.
Губернатор акцентировал внимание на славных традициях и лучших современных достижениях региона в сферах судостроения, лесной промышленности, рыболовстве, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе.
Поморской земле есть чем гордиться: здесь построены крупнейшие в России и Европе Северодвинские верфи, создаются инновационные проекты в ЛПК, выращивается элитный семенной картофель, развивается переработка морских водрослей и многое другое.
—Дополнительно к традиционным сферам экономики серьёзное развитие приобретает горнодобывающий комплекс, – сказал Игорь Орлов. – Это, в частности, наши алмазные проекты на месторождениях им. М.В. Ломоносова и им. В. Гриба. В год празднования 80-летия Архангельской области в недрах региона найден уникальный алмаз весом более 180 карат.
Участники встречи поблагодарили за радушный приём и новые знания о жизни Поморья.
Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде подчеркнул необходимость расширения бизнес-сотрудничества с Архангельской областью.
По словам министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, очень важно продолжить межличностные контакты и студенческие обмены, укрепляя побратимские связи.
По завершению встречи участники направились в зал заседаний правительства Архангельской области, где был дан старт ключевому политическому событию этих дней – пленарному заседанию XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона, - сообщает пресс-служба правительства области.
Игорь Орлов представил гостям научный, экономический, культурный и человеческий потенциал Архангельской области. Почему же такая бедная область и кошелек тощий?
Инвестиции ищут!
а, кто такой Орлов?
был дан старт ключевому политическому событию этих дней ************************************************************************ ха-ха (три раза) …что бы тут не говорили, о чем бы вы тут не писали, но Небу угодно было, чтобы это мероприятие совпало по времени с выдвижением Ксении Собчак в Президенты РФ – об этом сейчас весь истеблишмент толкует. В результате "ключевое политическое событие" вместе с его СБЕРом и единственным алмазом на информационной периферии оказалось. Опять АО не повезло…
Собчак - дочь жулика и вора, это весь Ленинград(СПб) подтвердит, без вариантов. Собчак, когда рвался в губеры, - ленинградцы его слили по полной(поняв, что за либераст перед ними), он даже во Францию ретировался.
дочка преподавателя и декана СамиЗнаетеКого...
Кого - кого, димоськи вот кого. ВВП туда в обязаловку из "конторы" попал, юрфак требовался для повышения по службе.
Собчак - дочь жулика и вора… ***************************************************************** Собчак – дочь Учителя, Покровителя, идейного Вдохновителя и КУМИРА действующего Президента РФ… но Президентом она все равно не станет. В чем тут интрига, что за многоходовка и чья – пытаются сейчас разобраться виднейшие умы России, да и не только России. На ДИ или в БеломорАнале вы точно ответов на эти вопросы не найдете. В этом году Собчаку А.А. исполнилось бы 80 лет. Выдвижение – дань памяти, своеобразный подарок дочери на этот юбилей. «Он помог Питеру вернуть то, что его отличало раньше — свободолюбивый дух. Он преподавал право не как систему знаний, а как систему человеческих ценностей…Он преподавал свободу». В. В. Путин.
Сколько можно "представлять потенциал региона"? Навешал лапши про алмазы, картошку и морскую капусту. Когда начнут работать?
Эсквайра можно даже не читать, всегда пытается выглядеть, - кхе-кхе.:))
Эсквайру пора самому писать Записки ворчуна. Точнее, записки пердуна.
Интересно было бы посмотреть на мордень этого эсквайра... что-нибудь отвратительно советское?