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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/18/53514.html

Общество, Экономика

Фёдор Оняков: «Программа «Ты – предприниматель» – отличная площадка, чтобы протестировать идею»

Фёдор Оняков: «Программа «Ты – предприниматель» – отличная площадка, чтобы протестировать идею»
Фёдор Оняков.
Выпускник программы «Ты – предприниматель» 2016 года, руководитель компании «Куда29.ру» Фёдор Оняков рассказывает о том, как приоритетный проект федерального агентства по делам молодёжи помог ему реализовать бизнес-идею.

Путь предпринимателя Фёдор начал ещё в 2007 году — открыл студию интернет-дизайна «Клевер», которая занималась созданием сайтов. Второй проект вырос из первого — в 2009 был создан сайт-афиша «Куда29.ру», который сейчас входит в топ-5 самых посещаемых ресурсов Архангельской области.

— О программе «Ты — предприниматель» я узнал в 2015 году от человека, который тогда ей руководил — Артёма Вахрушева, с которым мы пересекались и в бизнесе, можно сказать, были клиентами друг у друга. Артём меня позвал, чтобы я смог систематизировать знания и сформировать видение новой бизнес-идеи, — рассказал Фёдор Оняков.

Идея его нового проекта под названием «Билетный супермаркет» была проста — в одном месте (сайте «Куда29») продавать все билеты: на концерты, спектакли, фильмы и выставки. Но оказалось, что реализовать эту идею не так-то просто, хотя у Фёдора на тот момент уже был многолетний опыт в бизнесе и связи с культурными учреждениями Архангельска.

— Были определённые технические нюансы, проблемы с логистикой и квотами билетов в театрах, поэтому эту идею я изначально рассматривал как отдельный бизнес. На программу «Ты — предприниматель» я шёл с целью себя замотивировать и перенять опыт других людей, — продолжил Фёдор Онюков.

Он считает, что начать реализовать идею можно двумя способами. Первый — найти средства и сразу запуститься, а второй, более серьёзный, — просчитать бюджет проекта, обсудить его с опытными людьми и получить обратную связь. Решив использовать второй способ, Фёдор выбрал для этого программу «Ты — предприниматель» и не ошибся.

— На программе нам постоянно давали задания, нужно было чётко сформировать бизнес-план, и это помогло мне сконцентрироваться на идее и спланировать бизнес. Проект «Ты — предприниматель» даёт шанс научиться использовать хорошие и годами проработанные бизнес-технологии. И он вполне подходит даже тем, у кого большой опыт в бизнесе — помогает систематизировать знания и самоорганизоваться, — пояснил Фёдор Оняков.

Он посоветовал участникам программы обратить особое внимание на подготовку к инвестиционной сессии. По его мнению, очень важно получить правильные вопросы от опытных экспертов, чтобы выявить возможные подводные камни.

— Программа «Ты — предприниматель» — отличная площадка, на которой можно протестировать идею и услышать разные мнения о ней. Там мне говорили как о минусах моей идеи, которые я постарался убрать или минимизировать, так и о плюсах, на которых я и сделал акцент, когда начал реализовывать проект. В итоге получился вполне успешный бизнес, и мы активно развиваемся как площадка по онлайн-продаже билетов, — заключил Фёдор Оняков.

Напомним, что занятия программы «Ты — предприниматель» в этом году проходят в Доме молодёжи каждый понедельник и среду с 19:00 до 21:00 и в субботу с 11:00 до 13:00. Кроме того, по субботам в 14:00 будут проходить специальные консультации для участников программы.

Следующее занятие по теме: «С чего начать? Правильная постановка цели» проведёт выпускница программы Кира Рыженкова 18 октября в 19:00.

Константин Журавлёв, Сегодня 17:06

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