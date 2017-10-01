Архангельская щепная птица счастья приземлилась в Сочи

Домой после рабочей поездки на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов вернулись ударные силы «Сборной Тайболы».

Северодвинцы Александр Менухов, Алексей Маклаков, Николай Терентьев и Илья Кузубов возвели пятиметровую птицу счастья в Сочи. В отличие от большинства хай-тек стендов международной выставки Youth Expo, Архангельская область на площадке «Регионы России» представлена рукотворным деревянным арт-объектом, - сообщает "Правда Севера".

На стенде можно найти не только книги и печатную продукцию, посвященную Архангельской области. Спортивная символика от клуба единоборств «Один на Один», иван-чай от бренда Bronski, авторские открытки художницы Инги Пальцер, северодвинские конструкторы «Атомные игрушки», светильник и сувениры мастерской «Множество», шерстяные звери мастерской «Соль», различные материалы сразу трёх молодёжных центров Поморья и даже записи музыкальных групп родом с берегов Белого моря и Северной Двины представляют наш регион на международном форуме в Сочи. Наша птица счастья стала местом притяжения молодёжи и высоких гостей со всего мира.

—Нам часто задают вопросы, что будет с этим арт-объектом после фестиваля? К сожалению, возможности отправить его обратно нет, но стенд планируется разобрать, перевезти и смонтировать заново в одном из арт-пространств Сочи. Выходит, после окончания ВФМС 2017 птица счастья будет по-прежнему представлять Архангельскую область на Чёрном море, – рассказал организатор фестиваля «Тайбола» Илья Кузубов.