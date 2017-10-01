Землячества Северодвинска готовятся к фестивалю

Участники фестиваля решили продлить время работы интерактивных площадок и отказаться от концерта.
- Взрослые и дети с удовольствием мастерят традиционные куколки-обереги, учатся водить хороводы! - отметила руководитель Лешукоского землячества Людмила Зиновьева.
Её поддержал и лидер Северодвинской еврейской общины Михаил Симкин:
- Наши люди любят концерты, но самим включиться в деятельность им гораздо интереснее!
Сейчас активисты готовят площадки, которые развернутся в Доме Корабела 28 октября с 15 до 17 часов.
Бесплатные приглашения на фестиваль можно получить в рабочее время в отделе общественных связей администрации Северодвинска: улица Бойчука, 2, кабинет 27, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.