Землячества Северодвинска готовятся к фестивалю

Шестой городской фестиваль «Во Поморской стороне живём!» откроет праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, и пройдёт в новом формате.

Участники фестиваля решили продлить время работы интерактивных площадок и отказаться от концерта.

- Взрослые и дети с удовольствием мастерят традиционные куколки-обереги, учатся водить хороводы! - отметила руководитель Лешукоского землячества Людмила Зиновьева.

Её поддержал и лидер Северодвинской еврейской общины Михаил Симкин:

- Наши люди любят концерты, но самим включиться в деятельность им гораздо интереснее!

Сейчас активисты готовят площадки, которые развернутся в Доме Корабела 28 октября с 15 до 17 часов.

Бесплатные приглашения на фестиваль можно получить в рабочее время в отделе общественных связей администрации Северодвинска: улица Бойчука, 2, кабинет 27, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.