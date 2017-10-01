Записки ворчуна. Недоступное такси

Не понимаю, что такое в нашем городе с такси происходит. Вроде автопарк увеличивается. Зашли крупные игроки, например Яндекс.Такси. А лучше не стало.

Нет, машинки вроде около дела, и развалюх не так много, есть и вполне чистенькие. Водители в большинстве не хамло. Но вот попробуйте вызвать машину в 6-7 вечера. Особенно, если ехать надо не из центра в центр, а на Галушина, например, или в Соломбалу. Нет машин. Нигде.

Я понимаю, пробки, но ведь не то, чтобы долго едут, не едут вообще. Получается, в момент пиковой нагрузки таксопарк не способен обеспечить услугу. Раньше операторы специально не называли водителям конечную точку маршрута - чтобы не было отказов по причине "не хочу ехать через пробку, далеко, плохая дорога". Сейчас это не работает. Неужели нечем водил замотивировать, чтобы не филонили в самые горячие часы?

Вот взять аэропорт. Не так давно прилетел поздно вечером из Москвы. Вызов и ожидание такси заняли полтора часа. Несколько операторов сразу ответили, что машин нет, другие долгое время искали, а потом тоже уходили в отказ. Ну как такое может быть? Во всех крупных городах к прилету самолета таксисты в очередь выстраиваются, а у нас – пустая площадь и ни одной машины. Невыгодно возить? Да рядом со мной человек 15 ожидали, и тоже уезжали минимум через полчаса-час.

Я уж молчу про отправку ночью на городские окраины вроде Маймаксы и Исакогорки. Ну никак таксисты туда не хотят ехать. Невыгодно им и страшно. Остается тем, кто опоздал на автобус (а они у нас заканчивают ходить как в деревне – часов в 10 вечера) пешком топать, если силы позволяют. Или снимать номер в гостинице, если деньги есть. Или… Короче, плохо стало в Архангельске с такси.

Разговорился как-то с одним водилой. «Почему так плохо все?» «Так возим по невыгодному тарифу. А поднимать не можем, потому что конкуренты демпингуют». Я этого водителя прекрасно понимаю, но кто поймет нас, пассажиров?