Вакцина распределена по государственным медицинским организациям Архангельской области, где проводится иммунизация населения против гриппа, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/18/53508.html
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В Архангельске начали делать прививки от гриппа
В область поступила вакцина против гриппа (Совигрипп) для иммунизации взрослого и детского населения.
Вакцина распределена по государственным медицинским организациям Архангельской области, где проводится иммунизация населения против гриппа, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.
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