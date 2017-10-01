Возгорание на свалке под Северодвинском ликвидировано

- Очагов открытого пламени, как и жалоб от жителей, больше нет. Опасность задымления Северодвинска отсутствует, - сообщил директор СМУП «Спецавтохозяйство» Александр Степанов.

При ликвидации возгорания и последующего тления было задействовано 14 единиц техники предприятия: два бульдозера, каток-уплотнитель, три самосвала и два трактора с тележками, два фронтальных погрузчика и четыре поливомоечные машины, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.

Помимо этого для ликвидации тления Северодвинская ТЭЦ-1 и «Плесецкое дорожное управление» предоставили по бульдозеру, а ООО «КТА, ЛЕС» - два самосвала.

- Сегодня наши сотрудники продолжают завозить грунт и проводить работы по изоляции и трамбовке слоёв, - заключил Александр Степанов.