В 12 районах Поморья завершена уборка картофеля

Итоги кормозаготовительной кампании, а также предварительные результаты работы по уборке картофеля обсудили на заседании коллегии министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

—Посевная кампания в этом году началась в первой декаде июня (в прошлом году – в конце мая). Холодный май и июнь не позволили провести весенне-полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, – отметила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Тем не менее, сельскохозяйственные культуры были посеяны на площади 72,7 тысячи га (98,9 процента к факту 2016 года).

—В связи с переувлажнением почвы наблюдалось медленное отрастание травостоя, а также отсутствовала возможность проезда кормоуборочной техники в поля. Поэтому заготовка кормов началась только в первой декаде июля, – пояснила министр. – Работы были завершены в третьей декаде сентября.

По итогам заготовлено более 27 тысяч тонн сена, 200 тысяч тонн силоса, 57 тысяч тонн сенажа.

Обеспеченность кормами собственного производства составила свыше 21 центнера на одну условную голову крупного рогатого скота.

По словам министра, недостаток тепла и избыточная влажность почвы замедлили образование и налив клубней на две-три недели в сравнении с прошлым годом.

Поэтому уборка картофеля в южных районах области началась только после 10 сентября.

По оперативным данным на 17 октября этого года, картофель выкопан на площади 834 гектара. Собрано 7 638 тонн. Урожайность на данный момент составляет 92 центнера с гектара (в прошлом году – 165 центнеров с гектара). Картофелеуборочные работы продолжаются в Котласском, Онежском, Плесецком, Приморском, Холмогорском районах.

Полностью завершили уборку «второго хлеба» хозяйства Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Виноградовского, Каргопольского, Коношского, Красноборского, Ленского, Няндомского, Пинежского, Устьянского и Шенкурского районов, - сообщает пресс-служба правительства области.