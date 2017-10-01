Архангельские казаки принесли клятву верности

Ряды архангельского казачьего воинства пополнились десятью новобранцами. Они принесли присягу на верность Отчизне, казачеству и православной вере в Александро-Невском храме на Варавино.

Поздравил новобранцев глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров). Он отметил, что казачество всегда было хранителем православных традиций.

Отец Феодосий процитировал слова казачьей присяги: «Клянусь приложить все силы, чтобы стать и постоянно быть, покуда в силах, исправным казаком, умелым воином, защитником слабых и обездоленных, рачительным хозяином и добрым семьянином».

Также новобранцев поздравили атаман регионального отделения Союза казаков – воинов России и зарубежья в Архангельской области Евгений Ухин, атаман Архангельского городского казачьего общества Владимир Букин, поздравления направил штаб Союза казаков и Вологодский казачий округ.

Кроме того, три казака получили чины подъесаула, хорунжего и вахмистра.

В области активные казачьи объединения действуют в Архангельске, Северодвинске, Котласском и Плесецком районах. Главные задачи, которые они ставят перед собой, – это сохранение традиций, воспитание подрастающего поколения, содействие органам полиции в охране правопорядка, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.