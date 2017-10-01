В Соломбале торжественно открыли два обновленных двора

Жители дома №7, корп. 1 по улице Советская одними из первых в городе откликнулись на призыв мэрии принять участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». Жители сами участвовали в разработке проекта будущего двора, неоднократно выходили на субботники и бдительно контролировали подрядчика.

В результате здесь появилась зона для активного отдыха подростков и территория для общения пенсионеров, высажены десятки кустов сирени и даже фасад электроподстанции выглядит как арт-объект.

Еще один двор - на ул. Советская, 19, корп. 1 - наверняка станет центром притяжения детворы: здесь оборудована интересная игровая зона и спорткомплекс. Новые скамейки, современная гостевая парковка, идеальные тротуары и озеленение также стали частью воплощения проекта, который определили жители, - сообщает пресс-служба городской администрации.