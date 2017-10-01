В Северном округе появились новые пешеходные переходы через теплотрассу

В рамках выделенных округу средств на благоустройство территории силами подрядной организации построены новые удобные переходы по ул. Добролюбова от ул. Ильича до ул. Партизанской, - сообщает пресс-служба городской администрации.
- Вместо четырех ранее существовавших обустроены три новых технологических мостика. Потребность в одном переходе отпала, поскольку теплотрасса с этого места перенесена, - пояснила глава администрации Северного округа Вера Пономарева. – Новые переходы более широкие, для удобства оснащены поручнями.