В Северном округе появились новые пешеходные переходы через теплотрассу Фото пресс-службы администрации Архангельска Старые пешеходные переходы через теплотрассу вдоль улицы Добролюбова со временем износились, пользоваться ими стало для жителей не только неудобно, но и зачастую небезопасно. В рамках выделенных округу средств на благоустройство территории силами подрядной организации построены новые удобные переходы по ул. Добролюбова от ул. Ильича до ул. Партизанской, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Вместо четырех ранее существовавших обустроены три новых технологических мостика. Потребность в одном переходе отпала, поскольку теплотрасса с этого места перенесена, - пояснила глава администрации Северного округа Вера Пономарева. – Новые переходы более широкие, для удобства оснащены поручнями. Нашли ошибку? Выделите текст,

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