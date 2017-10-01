На 44-м маршруте в Архангельске появился новый низкопольный автобус

На маршруте № 44 «Лесозавод № 13 – Новый посёлок» начал работу современный низкопольный автобус среднего класса, который вмещает значительно больше пассажиров, чем традиционные для города ПАЗы.

Как пояснил начальник управления транспорта, дорог и мостов Алексей Потолов, появление новых низкопольных автобусов среднего и большого класса – одно из главных условий, которое предъявляется предпринимателям, желающим работать в сфере пассажирских перевозок в Архангельске.

- Маршрут № 44 – один из самых протяжённых, с его помощью горожане могут добраться из Маймаксы в округ Варавино-Фактория - практически через весь город. Думаю, архангелогородцы, и в первую очередь пожилые горожане, родители с колясками, люди с ограниченными возможностями по достоинству оценят комфорт и удобства нового автобуса, - пояснил Алексей Потолов.

В планах перевозчика ИП Волконитина, работающего на маршруте № 44, в этом году продолжить обновление автобусного парка, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.