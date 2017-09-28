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Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/17/53498.html

Общество

Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»

Молодежь Поморья примет участие в конкурсе «Я выбираю»
От творческих коллективов и молодых людей от 14 до 30 лет ждут видео- или аудиоролики о том, как влияет выбор на все аспекты человеческой жизни.

С 1 октября по 27 ноября Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России при поддержке МГУ имени М. В. Ломоносова проводит молодёжный конкурс видео- и аудиороликов «Я выбираю».

Цель проекта — пригласить молодых и будущих избирателей к размышлению о важности собственного выбора в жизни каждого человека. Понятным и доступным языком каждый участник может рассказать о собственном опыте и призвать к осмысленному выбору своих товарищей в различных социально важных областях жизни, - сообщает Регион 29.

Видео- и аудиоролик может быть сделан любым техническим способом, в том числе с помощью мобильного телефона (смартфона, планшета или другого устройства).
Форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG.

Размер файла: до 20 мегабайт.

Разрешение видео: от 720×480 до 1920×1080. 

Цветное или чёрно-белое исполнение, элементы компьютерной графики (по необходимости).

Победителей выберет жюри, в состав которого входят представители ЦИК России, Российского фонда свободных выборов, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», СМИ, профессиональных организаций из области телевидения, радио, кино.

Победители получат ценные призы и подарки (первое место в каждой номинации — видеокамера, второе — планшет и третье — смартфон).

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в Москве в декабре 2017 года.

Заявки и работы принимаются до 27 ноября по электронному адресу: konkurs@nsn.fm.

Узнать подробности, скачать заявку и документы, необходимые для участия в конкурсе, можно здесь.

По всем вопросам обращаться к председателю молодежной избирательной комиссии при избирательной комиссии Архангельской области Виталию Попову,  телефон +7 960 008 3665, e-mail: vitaliypopov29@gmail.com.

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