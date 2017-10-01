Более двухсот подростков Поморья получили первые трудовые книжки

За первые девять месяцев 2017 года 247 подростков из девятнадцати районов Поморья получили свои первые трудовые книжки благодаря помощи специалистов Дома молодёжи и его филиалов.

Перечень работ, который могут выполнять несовершеннолетние, небольшой. Чаще всего ребята занимаются благоустройством: помогают обустраивать детские площадки, ухаживают за цветниками, ремонтируют памятники и обелиски, поддерживают порядок и чистоту улиц и парков.

В Архангельской области работают четыре филиала областного Дома молодёжи – в Новодвинске, Вельске, Холмогорах и Коряжме.– Временное трудоустройство подростков даёт им первые профессиональные навыки, учит быть ответственными, – считает директор областного Дома молодёжи Алексей Чилибанов.

Несколько трудовых отрядов были созданы в Холмогорском филиале. Они работали в Верхне-Матигорской средней школе, Кехотской и Койдокурской администрациях, - сообщила пресс-служба правительства области.

В Новодвинске подростки работали в организации «Флора-дизайн». Коряжемский филиал устроил ребят в молодёжно-культурный центр «Родина» и Трудоустройство подростков проходит в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».МУП «Благоустройство», а молодые вельчане работали на предприятии «Жилищно-эксплуатационное управление».

— Во время летних каникул подростки занимались благоустройством территорий Вельска. Они приводили в порядок улицы, парки, детские площадки города, ухаживали за клумбами и газонами, убирали скошенную траву, садили цветы и деревья. Вельчане отмечают, что благодаря ребятам город преобразился, стал чище и красивее, – рассказала специалист Вельского филиала Дома молодёжи Наталия Чередова.