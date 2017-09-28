На Рябиновой аллее в Архангельске укладывают брусчатку Фото пресс-службы администрации Архангельска Сейчас на объекте работает сразу две бригады. Как сообщил генеральный директор подрядной организации ЗАО «Северная роза» Виталий Львов, закончены работы по укладке новых дренажных труб, врезке дождеприёмных колодцев с переносом их на новое место. Продолжается монтаж бортового камня. - Используем для обустройства дренажа современные материалы из пластика, которые намного долговечнее асбестоцементных, применяемых в прошлом, - отметил Виталий Львов. Вчера рабочие приступили к укладке брусчатки. Кстати, к дизайну пешеходных дорожек подрядчик подошёл творчески: нарядный черно-белый рисунок у многих ассоциируется с лесенкой или рельсами, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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