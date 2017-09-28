На Рябиновой аллее в Архангельске укладывают брусчатку

Как сообщил генеральный директор подрядной организации ЗАО «Северная роза» Виталий Львов, закончены работы по укладке новых дренажных труб, врезке дождеприёмных колодцев с переносом их на новое место. Продолжается монтаж бортового камня.
- Используем для обустройства дренажа современные материалы из пластика, которые намного долговечнее асбестоцементных, применяемых в прошлом, - отметил Виталий Львов.
Вчера рабочие приступили к укладке брусчатки. Кстати, к дизайну пешеходных дорожек подрядчик подошёл творчески: нарядный черно-белый рисунок у многих ассоциируется с лесенкой или рельсами, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Всё, конечно хорошо. Но, почему это делается за неделю до выпадения снега? Кто установил такие сроки? Когда были выделены деньги? И кто на этом наварился?